"Dopo aver perso Kessiè, Tonali e Krunic il Milan vuole un centrocampista con doti difensive": così Di Stefano sul mercato rossonero

In merito alla stretta attualità del mondo Milan, è intervenuto così da Milanello, il giornalista e inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano. Ecco le ultime novità in casa rossonera e le news di mercato riguardanti Fofana ed Emerson Royal:

"Domani la squadra partirà per gli Stati Uniti e saranno presenti tutti i dirigenti, con le trattative che però proseguiranno comunque. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, i rossoneri parlano prima con gli agenti dei giocatori e quando riescono ad avere il sì cercano anche l'accordo con il club, è un metodo che viene usato da molte squadre non solo dal Milan. Ci sono state un po' di difficoltà per Fofana, la strada è in salita perchè c'è molta concorrenza per il francese, diverso discorso per Pavlovic. Il serbo è il nome forte per la difesa rossonera e anche il serbo ha scelto il Milan, preferendolo ad altre squadre, la trattativa è ben avviata e si potrebbe chiudere nel giro di poche ore. Per quanto riguarda Emerson Royal, il Milan a destra ha Calabria e Florenzi, entrambi quasi in scadenza, quindi il terzino brasiliano potrebbe essere un'opportunità. Quel che è certo, vivendo molto questo ambiente, è che il Milan dopo aver perso Kessiè, Krunic e Tonali vuole prendere un centrocampista con determinate caratteristiche difensive".