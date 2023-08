Dopo due amichevoli il Milan torna oggi ad allenarsi a Milanello

Dopo le due amichevoli consecutive contro Monza (8 agosto) e Trento (9 agosto), il Milan tornerà questa mattina ad allenarsi a Milanello con una seduta di scarico per il gruppo che ha giocato ieri e una classica per chi è sceso in campo nel trofeo Berlusconi.