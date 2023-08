Dopo due amichevoli in due giorni, il Milan riposo: oggi e domani nessun allenamento

Dopo il successo del Milan nell'ultima amichevole di questa pre-season contro il Novara, mister Pioli ha comunicato alla squadra che ci saranno due giorni di riposo. Gli allenamenti in preparazione per la prima di campionato a Bologna, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, riprenderanno mercoledì. con pranzo obbligatorio per tutta la squadra nel centro sportivo rossonero.