Dopo il 6-1 sul campo si aggiunge anche il 3-0 del tifo: San Siro e Curva Sud battono il "Maradona" senza appello

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Che nel giro di poco più di due settimane il Milan abbia giocato due delle tre sfide contro il Napoli in trasferta lo scopriamo solo dal calendario e dai viaggi che hanno affrontato i rossoneri per raggiungere il capoluogo campano e lo stadio "Diego Armando Maradona". Vuoi per disabitudine a certi palcoscenici, vuoi per i problemi noti tra il presidente De Laurentiis e alcune frange della tifoseria azzurra organizzata, al 6-1 maturato sul campo si aggiunge anche un netto 3-0, di quelli senza appello: San Siro e la Curva Sud stravincono il confronto con lo stadio "Maradona".

L'atmosfera vissuta a Milano, tra coreografia pazzesca e tifo incessante per 95 minuti, è impareggiabile, ma anche in trasferta sembrava che il Milan giocasse in casa. A parte i 25 minuti iniziali di ieri sera, con il Napoli che è partito a tambur battente trascinato dalla marea azzurra dell'ex San Paolo, è stato dominio rossonero sugli spalti, con i cori della Curva Sud che si recepivano distintamente anche in TV.

Mister Pioli, a fine partita, non ha perso occasione per ringraziare il pubblico: "C’è tanta soddisfazione per il percorso che stiamo facendo, per i giocatori, per il club e per i tifosi. Ci tengo soprattutto ai tifosi che ci sono stati vicini nei momenti più difficili, se siamo qui è anche merito loro".