Dopo il Napoli e prima del Napoli c'è un'altra finale. Pioli stravolge la formazione

A ricordarlo nella conferenza stampa della vigilia è stato Stefano Pioli: "Le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità. Dobbiamo essere umili: abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Noi dobbiamo affrontare le 10 gare che rimangano come se fosse da dentro o fuori". L'idea è, dunque, chiara: giocare ogni partita di quelle restanti come se fosse una finale, anche perché il Milan ha l'obbligo di qualificarsi alla prossima Champions e non può permettersi di perdere ancora punti con le piccole in casa, sottovalutando l'avversario soprattutto con l'atteggiamento mentale.Per farlo, Pioli confermerà il 4-2-3-1 di Napoli con una formazione diversa - soprattutto in attacco - a quella scesa in campo al "Maradona" e molto diversa rispetto a quella che, con molta probabilità, si vedrà a San Siro in Champions League: davanti a Maignan, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra con Tomori confermato al centro al fianco di Thiaw, che farà rifiatare Kjaer. Tonali e Pobega coppia di mediana, con Bennacer falso trequartista alle spalle di Origi (rifiata Giroud) con Rebic (rifiata Leao) a sinistra e Saelemaekers a destra, in vantaggio sia su Brahim Diaz (panchina per precauzione) che su De Ketelaere. Recuperato Messias, out Kalulu e Ibrahimovic.