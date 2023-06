Dopo il rinnovo, l'album musicale: "My life in each verse" di Leao out il 30/06

© foto di Instagram - 608 Records

Il 2023 è stato un anno chiave per il futuro calcistico di Rafael Leao. L'esterno portoghese, infatti, lo scorso 2 giugno ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto con il Milan fino al 2028, dimostrando un grandissimo attaccamento alla società che lo ha cresciuto e valorizzato in questi ultimi anni. Ma quello in corso sarà un anno importante anche per la carriera musicale: il 30 giugno Rafa, in arte Way 45, pubblicherà - dopo "Beginning" - il suo secondo album "My life in each verse" ("La mia vita in ogni strofa", in italiano) in collaborazione con 608 Records. Di seguito, la copertina ufficiale: