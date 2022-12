Dopo l'Italia, il Mondo: Theo e Giroud in rappresentanza del Milan per la gloria eterna

MilanNews.it

Tra gli alfieri dello Scudetto 2021-2022 del Milan vi sono certamente Theo Hernandez e Olivier Giroud: il terzino, con le sue sgroppate devastanti e i suoi movimenti spacca-difese, ha dominato assieme a Leao i campi di Serie A, mentre l'attaccante, con i suoi gol decisivi, ha sensibilmente aiutato i tabellini del Milan a colorarsi di tricolore. Dopo l'Italia, però, c'è il Mondo. Dopo il Milan, la Francia. Dopo lo Scudetto, oggi la finale del Mondiale.



Il più prolifico della storia

Contro l'Argentina di Messi e Lautaro Martinez, i Blues cercheranno di bissare il titolo ottenuto 4 anni fa in Russia; lì Giroud non aveva segnato alcun gol, mentre quest'anno, sfruttando il rinnovato entusiasmo acquisito con la maglia rossonera addosso, ha già messo a segno 4 reti, superando Thierry Henry come miglior marcatore della storia della Francia. Il 9 dovrebbe partire nuovamente titolare, completando un attacco stellare formato da Mbappé a sinistra, Dembele a destra e Griezmann nel ruolo di trequartista.



Il più forte al mondo

Theo Hernandez, dopo qualche problemino accusato post Marocco, ha svolto ieri tutto l'allenamento in gruppo e sarà certamente confermato a sinistra nel 4-2-3-1 di Deschamps. Dopo l'infortunio nei primissimi minuti del primo match del fratello Lucas, d'altronde, Theo si è preso la fascia sinistra dei Blues, dimostrandosi, anche al Mondiale, il terzino sinistro più forte al mondo. Oggi entrambi cercheranno la gloria eterna vincendo la Coppa del Mondo, con il Milan nella mente: "Siamo orgogliosi - ha dichiarato Giroud a Sportitalia - entrambi di rappresentare il Milan in finale e speriamo di vincere il secondo Mondiale".