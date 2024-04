Dopo la delusione dell'Europa League, adesso il Milan è obbligato a reagire: ecco le statistiche contro l'Inter

vedi letture

Milan-Inter non sarà mai una partita come le altre, soprattutto in vista di un derby che ha il potenziale per regalare il 20esimo scudetto ai nerazzurri. L'ultimo Milan-Inter in campionato terminò, nella passata stagione terminò 3-2 per i ragazzi di Pioli: le reti di Brozovic al 21’, Leao al 28’, Giroud al 54’, Leao al 60’ e Dzeko al 67’. L’incrocio del match d’andata, invece, è terminato con un 5-1 per l’attuale capoclassifica: Mkhitaryan al 5’, Thuram al 38’, Leao al 57’, Mkhitaryan 69’, Calhanoglu 79’ su rigore e Frattesi al 93 nel recupero.

Come riportato dal sito Footstats, ecco la situazione in classifica: Milan a 69 punti (21V – 6X – 5P con 63GF e 37GS), di cui 35 sul proprio campo (11V – 2X – 2P con 26GF e 8GS). OK nelle ultime 7 giornate (5V – 2X), viene dal 3-3 col Sassuolo, prima e dopo il pari con i neroverdi, però, ci sono stati i KO con la Roma in Europa. Inter in vetta a 83 (26V – 5X – 1P con 77GF e 17GS), 41 dei quali colti in trasferta (13V – 2X – 0P con 36GF e 7GS). Ha aperta una striscia positiva di 26 giornate (21V – 5X) ed è reduce dal 2-2 col Cagliari.