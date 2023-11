Dopo la Fiorentina c'è il Dortmund: a Milanello inizia oggi la preparazione

vedi letture

Dopo la splendida vittoria di ieri contro la Fiorentina, il Milan tornerà in campo già martedì alle 21 contro il Borussia Dortmund a San Siro per prepare la quinta gara di Champions, che deciderà gran parte della qualificazione in Champions per la squadra di Stefano Pioli. Previsto a Milanello un allenamento questo'oggi: scarico per chi ha giocato ieri, seduta classica per il resto del gruppo.

Difficile il recupero di Rafa Leao per la gara contro il Borussia Dortmund: il portoghese si è fermato a Lecce a causa di una lesione muscolare. Il recupero è previsto tra Frosinone e Atalanta. Qualche chance in più di rivedere Simon Kjaer tra i titolari c'è, mentre impossibile portare Okafor in panchina, anche lui tornato malconcio dopo la sosta con la Svizzera.