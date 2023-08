Dopo la squalifica Musah si prepara alla prima convocazione rossonera

vedi letture

Yunus Musah è stato l'unico nuovo acquisto della campagna estiva del Milan a non essere stato convocato per l'esordio in campionato di lunedì contro il Bologna. La scelta, per Pioli, è stata forzata dalla squalifica subita dall'americano nell'ultima giornata della scorsa Liga con la maglia del Valencia. Per la seconda giornata di Serie A contro il Torino, dunque, Musah sarà certamente tra i convocati e potrebbe anche vivere il suo esordio ufficiale in rossonero.