Dopo quasi quattro anni il Milan ha aperto le marcature in un derby

Con il supergol di Pulisic, slalom speciale tra le maglie strette della difesa nerazzurra, il Milan ha sbloccato il derby di questa sera contro l'Inter. Opta riporta che i rossoneri hanno aperto le marcature della stracittadina contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2020 (gol di Ibrahimovic in quel caso). Lo riporta Opta.