Dopo Sarri cinque nomi per il Chelsea, no di Allegri

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Maurizio Sarri si avvicinerebbe alla Juve, almeno secondo 'radiomercato' ed è già cominciato il toto-successore per la panchina del Chelsea. Nell'attesa, a Londra i dirigenti 'Blues' si muovono per rioccupare la panchina di Stamford Bridge. Secondo quanto scrive il Daily Express sono almeno cinque i nomi di tecnici in grado di sostituire Sarri. Il primo della lista era Massimiliano Allegri, ma l'ex juventino - secondo quanto riporta il giornale - avrebbe rifiutato l'offerta proveniente da Londra. Non convince l'ipotesi legata a Frank Lampard, per la scarsa esperienza dell'ex bandiera 'Blues' come tecnico; sicuramente il nome di Erik Ten Hag - allenatore dell'Ajax - è più affascinante e seducente, come lo sono Nuno Espirito Santo del Wolverhampton, Javi Gracia del Watford e Steve Holland, attuale assistente di Gareth Southgate sull panchina dell'Inghilterra.