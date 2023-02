Dopo Torino e Tottenham anche Monza e Atalanta giocano a tre: Pioli continuerà a specchio?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'inspiegabile crisi del Milan sembra essere stata "domata" nelle ultime uscite, complice anche il passaggio alla difesa tre: baricentro abbassato di qualche metro, un uomo in più in una zona del campo in cui si soffriva in modo particolare e squadra che si sente più protetta. È lo stesso Tonali ad ammetterlo: “In un momento in cui, non parlo di oggi, un tiro ti può rompere essendo così fragili, ti può devastare… La difesa a tre ti dà più sicurezza e per noi è importante in questo momento sapere di non subite gol, di subire pochi tiri… Sono movimenti diversi, il sapere di avere sempre un uomo in più in mezzo alla tua difesa ti aiuta e ti concede qualcosa in più nell’uscire in avanti in pressioni. Le uscite sono diverse, sono in avanti piuttosto che all’indietro, e hai sicurezza in più”.

Si è visto in minima parte con il Torino e con frequenza costante contro il Tottenham: in Champions i rossoneri, seppur non ancora spavaldi e frizzanti come di consueto, sono riusciti a giocare una gara intensa, basata sui duelli uno contro uno in ogni zona del campo: con serenità e sicurezza ritrovata la prestazione di tutta la squadra ne ha ampiamente giovato.

Sia i granata che gli Spurs erano schierati anche loro a tre, e lo saranno anche il Monza questo sabato e l'Atalanta la prossima settimana a San Siro: sarà interessante capire se Pioli continuerà a proporre questo tipo di schieramento per insistere, in un momento in cui questo fondamentale era venuto meno, sui duelli uno contro uno e tutto campo.