Dopo tre panchine riecco Reijnders titolare in campionato. L'ultima volta a Frosinone

Riecco Tijjani Reijnders in campionato dopo oltre un mese. Un dato che sorprende, considerando che l'olandese fino alla partita dello scorso 3 febbraio contro il Frosinone era lo stakanovista della squadra, giocando tutte le partite stagionali dal 1'.

Dopo il giallo rimediato in Ciociaria che gli ha fatto scattare la squalifica e saltare la partita contro il Napoli, Reijnders è stato inghiottito dal turnover di centrocampo, accomodandosi in panchina a Monza per poi entrare nell'intervallo. È seguita una panchina per 90' contro l'Atalanta e soli 26' contro la Lazio. In mezzo, va detto, Reijnders ha giocato titolare nei 3 impegni di Europa League contro Rennes e Slavia Praga.

In questa sua prima stagione al Milan, l'ex AZ ha raccolto 36 presenze, segnando 3 reti e servendo altrettanti assist.



Queste le formazioni ufficiali di Milan-Empoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disp.: Sportiello, Mirante, Jimenez, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Giroud. All: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Maleh; Cambiaghi, Żurkowski; Niang. A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Bereszyński, Cacace, Ebuehi; Kovalenko; Cancellieri, Caputo, Cerri, Destro, Shpendi. All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.