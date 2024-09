Dopodomani vigilia di Champions: il programma del Milan

vedi letture

Dopo le belle vittorie, decisamente necessarie, contro Inter e Lecce, per il Milan è di nuovo tempo di Champions League. Martedì 1 ottobre si va in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, match valido per la seconda giornata della fase a campionato della competizione UEFA. Alla vigilia, lunedì 30 settembre, i rossoneri si alleneranno a Milanello al mattino, mentre la conferenza del mister con un giocatore è prevista per la sera alla BayArena. Questo il programma nel dettaglio:

VIGILIA BAYER LEVERKUSEN-MILAN

MILANELLO

Ore 11.15 - Allenamento, primi 15 minuti aperti alla stampa per foto e video.

BAYARENA

Ore 19.00 - Conferenza stampa di mister Paulo Fonseca più un giocatore.