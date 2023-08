Doppietta di CR7, l'Al Nassr vince la Champions d'Arabia

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Una doppietta di Cristiano Ronaldo regala all'Al Nassr la Coppa campioni araba per club (Uafa Cup) con una vittoria in rimonta sui cugini dell'Al Hilal. Con la Saudi League già cominciata, il derby di Riad è stato una anteprima spettacolare per vedere in campo tanti nuovi campioni appena arrivati: da una parte Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Ruben Neves e dall'altra, insieme con CR7, Marcelo Brozovic e Sadio Mane. Al King Fahd Stadium, la partita si è accesa nella ripresa, quando al 6' il brasiliano Michael ha portato avanti l'Al Hilal, che si è poi trovati in vantaggio anche numerico per l'espulsione di Al Amri decisa dalla Var.

Al 29' Ronaldo ha però pareggiato, portando la partita ai supplementari. Al 9' della prima mini frazione, il portoghese ha segnato la rete del sorpasso e della vittoria. (ANSA).