Doppio autogol di Baresi, Maldini e Massara a segno, la rete di Allegri e la tripletta di Van Basten: 31 anni fa Pescara-Milan, la follia fatta a partita

13 settembre 1992: 31 anni fa il Milan di Capello andava a Pescara per giocare la seconda giornata di Serie A. I rossoneri vinsero la partita per 5-4 in quello che fu uno scontro imprevedibile e folle. Oltre l'andamento della partita, condizionata da un doppio autogol di Franco Baresi e dalla tripletta di Van Basten, è curioso analizzare quanto Milan ci sia nei marcatori di entrambe le squadre: per i rossoneri vanno a segno Paolo Maldini, Gianluigi Lentini (al primo gol con la maglia del Milan) e Marco Van Basten, autore della tripletta che decide il match.

Nel Pescara i marcatori sono Massimiliano Allegri, futuro allenatore rossonero, e Frederic Massara, che risponde al gol del futuro collega Maldini, oltre al già citato doppio autogol del capitano del Milan Baresi. Un incredibile intreccio tra passato, presente e futuro del Milan in una folle partita di inizio campionato di 31 anni fa.