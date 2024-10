Doppio giallo non dato a Di Lorenzo. Avrebbe saltato il Milan-Napoli

Nel mentre il Milan dovrà fare a meno di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, fuori per una squalifica che sarebbe dovuta essere stata scontata nel coso di questa giornata, il Napoli avrà a disposizione l'organico al completo per la sfida in programma martedì sera allo stadio San Siro, anche se saranno da valutare le condizioni del solo Lobotka.

Oltre allo slovacco, però, Antonio Conte avrebbe potuto (e dovuto) fare a meno anche di capitan Di Lorenzo, graziato nel finale di partita dal direttore di gara contro Lecce che non gli ha estratto il secondo cartellino giallo per un fallo piuttosto netto su Rebic, che gli sarebbe valsa un'espulsione che gli avrebbe fatto saltare la partita contro il Milan.