Doppio Ibrahimovic e gol di Lukaku nell’unico Inter-Milan alla 4^ di Serie A

Derby fra prime delle classe.

Sia al termine dei primi che dei secondi tempi. Perché Inter e Milan sono gli unici due club di questo torneo che mettono in mostra 9 punti all’intervallo per il thè e al triplice fischio finale.

Quello che scatterà alle ore 18 di sabato sarà il 90esimo Inter-Milan di Serie A con la formula del girone unico. Dagli 89 incontri disputati emerge questo bilancio: 34 successi per il Biscione, 30 segni X, 25 vittorie del Diavolo, 130 gol fatti dagli interisti e 117 reti marcate dai milanisti.

La scorsa stagione fu 1-0 con centro di Lautaro Martinez.

Nelle ultime 6 stracittadine in casa dell’Inter e in campionato c’è sempre stato un vincitore: per 4 volte è toccato a Bastoni e compagni, per 2 a Giroud e consociati.

L’ultimo pareggio in ordine di tempo è rappresentato dal 2-2 del 2016-2017.

Curiosità: in occasione degli ultimi 5 derby di campionato in trasferta in cui il Milan ha trovato la via del gol… ha sempre messo a segno una doppietta. Per trovare un singolo centro rossonero dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al 2012-2013.

Chiudiamo ricordando l’unico Inter-Milan alla quarta giornata di Serie A: 17 ottobre 2020, 1-2, doppietta di Ibrahimovic e marcatura di Lukaku.

Inter con 9 punti (3V – 0X – 0P con 8GF e 0GS), di cui 6 fatti in casa (2V – 0X – 0P con 6GF e 0GS). Milan appaiato in graduatoria (3V – 0X – 0P con 8GF e 2GS), con 6 punti colti in trasferta (2V – 0X – 0P con 4GF e 1GS).

PS: 12 punti dopo 4 turni di Serie A è evento che in casa nerazzurra s’è verificato già 5 volte, mentre nelle fila rossonere è andato in scena in 2 occasioni.

TUTTI I PRECEDENTI CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

89 incontri disputati

34 vittorie Inter

30 pareggi

25 vittorie Milan

130 gol fatti Inter

117 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA CON L’INTER SQUADRA DI CASA

Inter-Milan 2-0, 23° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA CON L’INTER SQUADRA DI CASA

Inter-Milan 1-0, 21° giornata 2021/2022