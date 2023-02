Dossena: "Il Milan superiore ma il Torino è più squadra"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Beppe Dossena, ex calciatore del Torino, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport per presentare la sfida di stasera tra il Milan e i granata. Questo il suo giudizio sulle due squadre: "L'occasione è ghiotta: il Milan ha valori tecnici superiori, ma i granata in questa fase sono più squadra, sono più compatti dei rossoneri. Il Milan è entrato in un loop pericoloso, mentre il Toro è più libero di testa. Vincere a Milano dopo i tre punti in casa e il successo in Coppa Italia avrebbe conseguenze pratiche legate alla classifica e darebbe una carica potenzialmente decisiva".