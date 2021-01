L'ex calciatore Andrea Dossena, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha commentato così la lite di Ibra e Lukaku nel derby di Coppa Italia: "Lascerei fuori il razzismo, non scorreva buon sangue a Manchester. Si è arrivati allo scontro tra due giocatori molto competitivi che vogliono vincere. Per me è finita in un diverbio di alta adrenalina di campo".