Dossena: "Maldini è la fortuna del Milan: ne ha vissute parecchie"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Dossena, ex calciatore del Torino, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport per presentare la sfida di stasera tra il Milan e i granata. Ha parlato così dell'importanza del direttore dell'area tecnica rossonera: "La fortuna del Milan si chiama Paolo Maldini: è il leader attorno al quale stringersi per ripartire. In questa fase è palese la difficoltà della squadra a ricevere ogni input, che sia tattico o motivazionale. Maldini ne ha vissute parecchie, ha esperienza nel gestire i rapporti, è la base sulla quale riedificare il Milan".