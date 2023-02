Dossena su Ibrahimovic: "Il suo carisma può stimolare o intimorire"

MilanNews.it

Beppe Dossena, ex calciatore del Torino, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport per presentare la sfida di stasera tra il Milan e i granata. Questo il suo giudizio sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Opero un distinguo: il suo carisma può stimolare o intimorire, dipende dalla personalità dei singoli compagni. Se è percepito come un leader allora va benissimo, ma deve essere il leader di tutti, non di un gruppo all'interno dello spogliatoio"