Dossena su Pioli: "Sta incontrando evidenti difficoltà"

Beppe Dossena, ex calciatore del Torino, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport per presentare la sfida di stasera tra il Milan e i granata. Queste le sue parole su Stefano Pioli: "Sta incontrando evidenti difficoltà ma ciò non toglie che gli vada riconosciuto il lavoro straordinario compiuto nella passata stagione. Lo scudetto è stato un capolavoro sportivo e i meriti di Pioli nella sua conquista sono ampi. Di sicuro non aveva la squadra più forte, ma con la giusta alchimia e un prezioso lavoro tattico è arrivato davanti a tutti".