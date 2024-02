Dove può migliorare Loftus-Cheek? L'opinione di Zola

vedi letture

Gianfranco Zola, ex grande calciatore di Serie A e della Nazionale, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha un legame speciale con Ruben Loftus-Cheek, l'uomo del momento in casa Milan. Infatti, ai tempi di Sarri allenatore del Chelsea, Zola faceva parte dello staff del tecnico italiano e ha conosciuto da vicino il centrocampista inglese che, tra l'altro, in quell'annata visse la sua miglior stagione. Oggi Zola è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport proprio per raccontare più da vicino Loftus-Cheek.

Le parole di Zola su gli aspetti che Loftus può ancora migliorare nel suo gioco: "Potrebbe allenare di più il tiro da fuori. Con una potenza come la sua può arrivare più spesso alla conclusione dalla distanza. Aggiungerebbe anche questi gol al repertorio: oggi segna di più con incursioni, liberandosi con il dribbling o facendo leva sulla solita fisicità. Il tiro da fuori però è un gesto tecnico di base, può fare meglio"