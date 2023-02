Dove seguire in diretta la conferenza di Conte e Kulusevski del Tottenham

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham e Antonio Conte, allenatore degli Spurs, saranno presenti in conferenza stampa dalla pancia di San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Le loro dichiarazioni potranno essere lette in live testuale su Milannews.it.