Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli e Maignan pre Milan-Psg

Alla vigilia di Milan-Psg, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, parleranno in conferenza stampa a Milanello Stefano Pioli e Mike Maignan. Le loro dichiarazioni potranno essere lette in diretta con il live testuale su MilanNews.it.