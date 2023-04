MilanNews.it

Alle ore 14:30, dalla sala stampa di Milanello, avrà inizio la conferenza stampa pre Milan-Napoli, sfida valida per i quarti di finale di Champions League in programma domani alle 21:00 a San Siro, di Stefano Pioli e di Theo Hernandez: sarà possibile seguire le loro dichiarazioni in diretta testuale su MilanNews.it.