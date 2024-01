Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Empoli-Milan

Conquistata la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, il Milan deve tornare subito a pensare al campionato e alla prossima gara in programma domenica alle 12.30 in casa dell'Empoli. In vista di questa partita, Stefano Pioli parlerà come sempre il giorno prima in conferenza per presentare il match: il tecnico rossonero risponderà oggi alla domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle 14.30; le dichiarazioni di Pioli potranno essere lette in diretta con il consueto live testuale su MilanNews.it.

Nel prossimo weekend si gioca l'ultima partita di girone di andata di Serie A e il Milan sarà impegnato sul campo dell'Empoli che al momento è penultimo in classifica con 13 punti. Non è però una gara da sottovalutare perchè i toscani hanno bisogno di punti per la salvezza e in questa stagione hanno battuto il Napoli.