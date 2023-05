Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Juventus-Milan

MilanNews.it

Oggi, giorno di vigilia di Juventus-Milan, è in programma nel pomeriggio a Milanello la consueta conferenza stampa di Stefano Pioli: in vista del match contro i bianconeri, che potrebbe essere decisivo per la qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League, il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presente nel Centro sportivo milanista a partire dalle 13.45; le sue dichiarazioni saranno leggibili in diretta con il live testuale su MilanNews.it.