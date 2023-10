Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Milan-Juve

In vista del match contro la Juventus valido per la 9^ giornata di Serie A e in programma domenica sera a San Siro, Stefano Pioli interverrà oggi pomeriggio in conferenza stampa nel Centro Sportivo di Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14. Le sue dichiarazioni potranno essere lette in diretta con il consueto live su MilanNews.it.



