Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Napoli-Milan

Il Milan oggi torna a lavorare a Milanello nell'utlima settimana di allenamento "piena" prima che inizino impegni, tra Serie A ed Europa League, molto più ravvicinati. Domenica sera a San Siro c'è il Napoli di Mazzarri, con i rossoneri che non devono in alcun modo far rientrare in corsa Champions gli attuali campioni d'Italia.

Mister Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida oggi sabato 10 febbraio a partire dalle ore 14 dalla sala stampa di Milanello. Potrete seguire tutte le dichiarazioni del mister sia sui canali ufficiali del club e sia, come di consueto, con la diretta testuale di MilanNews.it.