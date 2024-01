Dove seguire in diretta la conferenza di presentazione di Terracciano

Oggi, venerdì 12 gennaio 2024, ci sarà nel Centro Sportivo di Milanello la conferenza stampa di presentazione di Filippo Terracciano: l'ultimo arrivato in casa rossonera risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14. L'esterno italiano, che ieri in Coppa Italia contro l'Atalanta ha fatto il suo esordio in maglia rossonera entrando in campo nel secondo tempo al posto di Jimenez, è stato preso dal Diavolo a titolo definitivo dal Verona per 4,5 milioni di euro più uno di bonus. Le due dichiarazioni potranno essere lette in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Queste la parole di Stefano Pioli ieri sera nel post-partita su Terracciano: "Credo che non sia stato facile, ha fatto un solo allenamento, poi è entrato in un momento difficile, all’inizio era timoroso ma poi è venuto fuori, è un ragazzo solido che ha ottime basi e potrà tornarci utile”.