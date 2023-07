Dove seguire la conferenza di presentazione di Sportiello

© foto di Antonello Gioia

Dopo la presentazione di ieri pomeriggio di Ruben Loftus-Cheek, oggi è il momento di Marco Sportiello che verrà presentato come nuovo giocatore del Milan: a partire dalla 14.30, il nuovo portiere rossonero, arrivato a zero dall'Atalanta, interverrà in conferenza stampa a Milanello.

Le dichiarazioni di Sportiello potranno essere lette nel consueto live testuale su MilanNews.it.