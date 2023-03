Dove seguire la conferenza stampa di Pioli pre Milan-Salernitana

MilanNews.it

Dopo la qualificazione ai quarti di Champions League, per il Milan di Stefano Pioli è il momento di tornare a pensare al campionato ed in particolare al prossimo match contro la Salernitana in programma domani alle 20.45 a San Siro. In vista di questa sfida, il tecnico rossonero interverrà oggi alle 14.30 in conferenza stampa a Milanello. Come di consueto potrete seguire tutte le dichiarazioni del mister con la diretta testuale di MilanNews.it.