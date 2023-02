MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista di Milan-Torino, sfida valida per la 22esima giornata di Serie A, Stefano Pioli sarà presente in conferenza stampa dalla sala stampa di Milanello a partire dalle 14:30: le dichiarazioni del tecnico rossonero potranno essere lette in diretta su MilanNews.it attraverso il consueto live testuale.