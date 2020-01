Dove sono finiti i vecchi compagni milanisti di Ibra? Zlatan tra gli ultimi Highlander

Zlatan Ibrahimovic, di ritorno in rossonero, sarà l'ultimo reduce del biennio 2010/12, quando il Milan vinse uno scudetto ed una Supercoppa Italiana. Di quelle due rose sono tanti i calciatori ad aver appeso gli scarpini al chiodo e non sono pochi ad essere più giovani dello svedese. Nei top campionati europei, oltre a Ibra, sono rimasti soltanto Thiago Silva (tre anni di meno), Papastathopoulos (sette anni di meno) e Boateng (sei anni di meno). Pato, dopo essere andato in Cina, si è trasferito in prestito al San Paolo, mentre El Shaarawy gioca in Asia da quest'estate. Robinho fa invece parte dell'İstanbul Başakşehir.

Di seguito la lista completa dei vecchi compagni di Ibra

Amelia (ritiro)

van Bommel (ritiro)

Onyewu (ritiro)

Pato (San Paolo)

Gattuso (ritiro)

Inzaghi (ritiro)

Seedorf (ritiro)

Nesta (ritiro)

Strasser (svincolato)

Papastathopoulos (Arsenal)

Flamini (svincolato)

Oddo (ritiro)

Jankulovski (ritiro)

Zambrotta (ritiro)

Abate (svincolato)

Pirlo (ritiro)

Borriello (ritiro)

Ambrosini (ritiro)

Bonera (ritiro)

Boateng (Fiorentina)

Emanuelson (Utrecht)

Roma (ritiro)

Abbiati (ritiro)

Thiago Silva (PSG)

Dídac Vilà (Espanyol)

Beretta (Ascoli)

Merkel (Heracles)

Legrottaglie (ritiro)

Robinho (İstanbul Başakşehir)

Yepes (ritiro)

Antonini (ritiro)

Ronaldinho (ritiro)

Oduamadi (svincolato)

Cassano (ritiro)

Taiwo (RoPS)

Mexes (ritiro)

Muntari (svincolato)

Mesbah (svincolato)

Maxi Lopez (Crotone)

Nocerino (ritiro)

El Shaarawy (Shanghai Shenhua)