Dove vedere in diretta TV e web Milan-Real Madrid di Youth League

La partita tra Milan Primavera e Real Madrid, valida per i quarti di finale di Youth LeagUe, si disputerà tra poco con calcio d'inizio alle ore 16 al Puma House of Football.

Il match sarà trasmesso in diretta su MilanTV e sull'APP dell'AC Milan e in live testuale su MilanNews.it.

IL REGOLAMENTO

Gara secca e rigori in caso di parità. Chi vince va alle Final Four che si disputeranno il 19 e il 22 aprile a Nyon in Svizzera. In un'eventuale semifinale, il Milan affronterebbe la vincente della sfida tra i tedeschi del Mainz, che hanno eliminato il Manchester City, e i portoghese del Porto, che hanno sconfitto i campioni in carica e potenziali favoriti dell'AZ Alkmaar.