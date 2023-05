Dove vedere Milan-Inter in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Inter, sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio alle 21:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8, in streaming su Amazon Prime Video (telecronaca di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini, al tavolo Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito) e in live web testuale su MilanNews.it.