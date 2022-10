Dove vedere Milan-Monza in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan-Monza, sfida valida per la 11esima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 18:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN. Si potrà seguire anche con il live testuale su MilanNews.it a partire dalle 18:00, con il live di avvicinamento, con tutte le ultime notizie del pre-gara a partire dalle 12:00.