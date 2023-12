Dove vedere Milan-Monza in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Milan-Monza, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 12:30 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, in streaming su DAZN, NOW, Sky Go e in live web testuale su MilanNews.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Theo Hernandez, Bartesaghi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pereira, D’Ambrosio, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.