Dove vedere Milan-Napoli in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Con la sfida tra Milan e Napoli in programma a San Siro oggi alle ore 20.45, i rossoneri di Stefano Pioli entrano nella fase calda della seconda parte di stagione. Infatti il big match contro i partenopei, oltre che a mettere in palio punti importanti in ottica terzo posto, proietterà il Diavolo verso la doppia sfida di Europa League contro il Rennes.

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Doveri

Assistenti: Bindoni-Baccini

IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeri

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: Domenica 11 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it