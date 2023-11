Dove vedere Milan-PSG in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il Milan, dopo due settimane da dimenticare con un punto conquistato in quattro partite, martedì sera si gioca il proprio futuro in Champions League. A San Siro verranno a fare visita i campioni del Paris Saint Germain: con soli due punti conquistati in tre gare e zero gol fatti, la squadra di Stefano Pioli ha un solo risultato a disposizione. La vittoria.



Dove vedere il match:

TV e streaming: Sky Sport, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it

Ore: 21.00