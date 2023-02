MilanNews.it

Milan-Tottenham, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), in streaming su Sportmediaset, SkyGo, NOW, Infinity+ e in live testuale su MilanNews.it.