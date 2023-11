Dove vedere Milan-Udinese in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Milan-Udinese, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e sui canali Zona DAZN (in onda su Sky) e Sky Sport e in live web con il racconto testuale del match su MilanNews.it.