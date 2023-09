Dove vedere Roma-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Roma-Milan, gara valida per la terza giornata di Serie A e in programma venerdì 1 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn e in live web testuale su MilanNews.it.

Stadio: Olimpico, Roma (Rm)

Data e ora: venerdì 1 agosto alle 20:45

Tv: Dazn

Live web: MilanNews.it