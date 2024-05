Dove vedere Torino-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 18 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it

LE ULTIME

Il Milan ha sostanzialmente terminato la sua stagione, avendo già conquistato ufficialmente il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter e la matematica qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana. Contro il Torino, che invece sogna l’Europa e ha decisamente più stimoli, Pioli varerà, dunque, qualche cambio, dovendo far fronte a qualche infortunio (Maignan, Kjaer, Loftus-Cheek e Chukwueze) e alle necessità di coloro che ha giocato di più verso gli Europei.

Confermato il 4-3-3 già proposto col Cagliari. Sportiello in porta, in difesa c’è ancora Kalulu a destra, il rientro di Theo a sinistra e di Tomori al centro assieme a Thiaw; Gabbia è out per squalifica. A centrocampo il trio Musah-Reijnders-Bennacer. Davanti riposano Leao e Giroud: dal primo minuto, oltre a Pulisic, spazio a Okafor e Jovic.