Dragusin nel mirino di Milan e Inter? Ecco cosa ha detto il suo agente

vedi letture

Florin Manea, agente del difensore del Genoa Radu Dragusin, ha parlato a Sportitalia soffermandosi anche sull'interesse, ammesso da lui stesso nelle scorse settimane, di alcune big italiane fra cui Inter e Milan. Ecco le sue parole a riguardo:

"Molti club mi hanno chiamato per chiedere informazioni, ma è stato solo un pour parler. Voglio mettere un freno a tutti questi rumors, non c'è nulla di concreto e ufficiale. Radu è felice di essere qui, si trova bene e non vuole andare via. È concentrato al 100% solo sul Genoa", le parole dell'agente. Il Milan sta cercando un difensore per gennaio, probabilmente due, e Dragusin era nella possibile lista.