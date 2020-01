Ds Anderlecht: "Milan molto corretto con noi per Alexis, non si può negare un sogno simile ad un ragazzo"

Michael Verschueren, ds dell'Anderlecht, ha parlato al sito ufficiale del club sulla cessione di Saelemaekers: "Alexis ha raccolto l'attenzione di un club molto importante in questa stagione. E' una cosa grande per lui, alla sua età è un sogno che non può essere negato. Capisco che i tifosi avrebbero preferito che non partisse, ma nel calcio attuale... quando un club come il Milan bussa alla porta bisogna essere onesti. Il Milan inoltre è stato molto corretto con l'Anderlecht, per cui penso ci siano solo vincitori. Auguriamo ad Alexis tutto il meglio e siamo molto felici di averlo cresciuto qui".