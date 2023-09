DS Bologna: "Non pensavamo che Arnautovic potesse avere un mercato importante dopo l'interessamento del Milan"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Alexis Saelemaekers, il ds del Bologna Giovanni Sartori ha parlato così del mercato appena conclusosi per i rossoblù:

Ha fatto la rivoluzione che non ha fatto lo scorso anno, o ci sono state vicissitudini che hanno cambiato i piani in corso?

"Se vogliamo chiamarla così... ma è figlia di un mercato: non pensavano che Arnautovic potesse avere un mercato importante dopo il Milan. In quel momento siamo andati sull’attaccante come sul centrocampista perché non pensavamo che Jerdy se ne andasse, pensavamo più Dominguez. Siamo stati bravi".